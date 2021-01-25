Губернатор Виктор Томенко поздравил алтайских студентов с Татьяниным днем

Алтайские студенты Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский губернатор края Виктор Томенко и председатель краевого Заксобрания Александр Романенко поздравили студентов с Татьяниным днем.

- В непростом 2020 году именно студенты стали ядром волонтерского движения «Мы вместе». Вы помогали и продолжаете помогать врачам в ковидных госпиталях, обеспечиваете продуктами и лекарствами нуждающихся, поддерживаете ветеранов. Такой выбор достоин уважения и говорит о зрелости и высокой гражданской ответственности, - отмечается в поздравлении.

Представители власти считают студентов самой активной, развитой и креативной частью общества. Они формируют новое поколение научной и профессиональной элиты и чутко отзываются на изменения в стране.

- Пусть дух студенчества всегда живет в ваших сердцах, - пожелали Виктор Томенко и Александр Романенко.

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