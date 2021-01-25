На Алтае поставят спектакль о жизни трудных подростков в период 90-х

20 января состоялся международный художественный совет по постановке нового спектакля. Фото театра "Сказка"

В алтайском театре кукол «Сказка» готовятся к постановке спектакля по рассказам автора Павла Селукова из Перми «Добыть Тарковского».

В театре рассказали, что это будет история о пермской жизни 90-х и нулевых годов. Герои рассказов - трудные подростки, маргиналы, но в то же время философы и романтики. И среди них на равных - Достоевский, Хемингуэй, Воннегут, Бродский, Довлатов.

- Зритель увидит театр кукол с новой стороны. Это будет провокационная история, наполненная новыми формами. У нас молодая амбициозная труппа, готовая к экспериментам, - говорят в «Сказке».

Автор пьесы - московский драматург Алексей Гончаренко, режиссер - лауреат театральной премии «Золотая маска» из Бреста Александр Янушкевич , креативный художник - также номинант на премию «Золотая маска - 2020» Антон Болкунов из Алматы.