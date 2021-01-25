Двое безработных мужчин погибли на Алтае во время пожара в частном доме

Пожарные машины Фото: Олег УКЛАДОВ

24 января на пожаре в Камне-на-Оби погибли двое мужчин 1960 и 1961 годов рождения.

Как сообщают "Каменские известия", утром горел частный дом на ул. Ленина, 10. Сообщение о возгорании в дежурную часть поступило в 8:41. Когда пожарные прибыли, полыхала крыша дома. А впоследствии обрушился потолок. Три пожарных расчета локализовали возгорание за 15 минут. Мужчины не смогли выбраться из пламени.

- Соседи говорят, что погибшие были безработными и вели асоциальный образ жизни, - пишет местное издание.

Причины возгорания сейчас выясняют.

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