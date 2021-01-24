В Татьянин день алтайские студенты «обнимут» общежитие

Татьянин день в АлтГУ Фото: Олег УКЛАДОВ

25 января алтайские студенты отметят Татьянин день.

В 10:15 у Никольской церкви состоится сбор участников крестного хода, который отправится до часовни Святой Татьяны АлтГТУ. В 10:45 в часовне состоится молебен. Там же всех участников мероприятия угостят Ползуновским сбитнем от технического университета. Традиционный кулинарный конкурс в техническом вузе в этом году решили провести в онлайн-формате, сообщили в учебном заведении.

В классическом университете праздничный день откроют соревнования между общежитиями. Жители студгородка будут состязаться в спорте, творчестве и кулинарии. В 12:00 «Универ-сити» станет площадкой для флешмоба-рекорда «Обними родной дом». Студенты построят огромный хоровод и «обнимут» здание нового общежития АлтГУ.

- Флешмоб станет ярким и символичным жестом от лица всех студентов, а также основой для студенческого рекорда, - отметили в пресс-службе вуза.