Барнаульца возмутила кондуктор, которая поставила ноги на ведро

Скриншот с паблика Черный список Барнаул / vk.com/blacklist_barnaul

Житель Барнаула после поездки в общественном транспорте (по всей видимости, в трамвае) выразил свое недовольство в паблике Черный список Барнаул.

- Холодно, грязно, кондуктор мёрзнет сидит, ноги на ведро поставила... Та еще картинка. И вот за это все 23 рубля. Ну знаете.., - возмущается горожанин.

Комментаторы, как это обычно бывает, разделились на два лагеря. Одни согласились с тем, что картинка неприятная, и возмутились, что за проезд в таком "убогом" транспорте приходится платить 23 рубля, да еще и цену постоянно пытаются повысить. Другие встали на сторону кондукторов.

- Мне реально жаль их, это ж всю смену отработать в таком холоде, потом не отогреться. Я тут час по морозу ходила по работе, замерзла ужас, весь вечер отходила, - написала одна из пользователей паблика.

Другие выразили мнение, что если хочется красоты и комфорта, лучше заказывать такси.