Из-за морозов на Алтае могут произойти ЧС

На Алтае из-за морозов возможны аварии на объектах ЖКХ Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Алтайского края предупреждают о возможных ЧС из-за сильных морозов. В частности, не исключены аварии на объектах ЖКХ, выход из строя участков теплотрасс и трубопроводов, пожары.

- В связи с понижением температуры важно обратить внимание на состояние электроприборов и печей. Будьте внимательны при их эксплуатации, не оставляйте без присмотра во время работы, - предупреждают в МЧС.

Также спасатели советуют водителям отказаться от дальних поездок, а если все же мороз застал вас в пути и с машиной произошли неполадки, подавайте сигнал тревоги прерывистыми гудками.

- При этом поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну и ждите помощи в авто. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло. Важно иметь аварийный запас топлива, - говорят специалисты.

При обморожении в отапливаемом помещении пострадавшую часть тела нужно растереть сухой мягкой тканью, поместить ее в теплую воду и постепенно доводить температуру воды до 40-45 градусов. После желательно обратиться к врачу.

Напомним, на Алтае 25-26 января ожидается до -45 градусов мороза.