Жуткий мороз до -45 градусов ожидается на Алтае

Погода в Алтайском крае 25 января 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

25 января 2021 года в Алтайском крае ожидаются сильные морозы. По прогнозам синоптиков, температура ночью опустится до -33...-38 градусов, а местами и вовсе до -40...-45 градусов.

- Днем будет -28...-33, по югу и юго-западу местами -20...-25, - сообщили в гидрометцентре региона. - Преимущественно без осадков. Утром местами изморозь, туман. На дорогах гололедица.

При этом местами по западу ожидается снег и усиление ветра до 12 метров в секунду.

В Барнауле температура ночью 25 января -40...-42. Днем -29...-31. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что сильные морозы продержатся на Алтае 25-26 января. Потом начнется потепление.

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