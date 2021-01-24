В Барнауле возобновили анонимное и бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ

Тест на ВИЧ в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краевом центре СПИД возобновил работу кабинет анонимного и бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ.

Как сообщили в Минздраве региона, тестирование не требует предварительной записи и займет всего 10-15 минут. При этом будет сопровождаться консультированием, на котором можно задать все вопросы относительно инфекции.

В случае положительного результата человеку предложат бесплатное и полное обследование в центре по борьбе со СПИДом.

Сдать тест можно по адресу: Барнаул, ул. 5-я Западная, 62, каб. №112.

Время работы: понедельник, вторник, среда с 13 до 15 часов. Четверг, пятница - с 10 до 12 часов.

Тестирование проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: на входе измеряют температуру, проверяют наличие масок. После каждого тестируемого проводится дезинфекция.

В Минздраве отмечают, что по статистике порядка 30% от общего числа ВИЧ-инфицированных даже не подозревают о своем диагнозе.