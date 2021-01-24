Более тысячи человек на Алтае уже получили две прививки от коронавируса

Прививки от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на утро 24 января, в Алтайском крае привито 8 679 человек. В их числе 7 557 получили первую прививку, а 1 122 привиты полностью, то есть получили два укола.

В Министерстве здравоохранения края сообщили, что в регионе ожидается поставка 85,9 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации в следующие сроки:

- 24-31 января 2021 года: 32 600 комплектов (первый и второй компоненты);

- февраль 2021 года: 53 300 комплектов.

Напомним, что прививки делают в два этапа с интервалом не менее 14-21 день. Препарат вводят внутримышечно, в плечо или бедро. Вакцину могут ввести только людям старше 18 лет. Противопоказание - температура, признаки ОРВИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник привитого от ковида: осложнения прошли на третий день

- До жути надоели вопросы и умозаключения окружающих по поводу того, что я привилась. Даже невольно начала замечать за собой признаки легкой паранойи (подробнее)