Жильцы барнаульской девятиэтажки эвакуировались из-за пожара в квартире

В результате пожара пострадала ванная комната Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ранним утром 24 января произошел пожар в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Весенняя в Барнауле. Наблюдалось сильное задымление на лестничных клетках с 4 по 9 этажи.

- Более 50 жильцов эвакуировались самостоятельно, - сообщил руководитель тушения пожара Александр Вачаев. - Потом звенья газодымозащитной службы вывели людей, не успевших вовремя покинуть здание (24 человека, из которых 6 детей).

По данным краевого управления МЧС, в ликвидации пожара участвовали 16 человек и пять единиц пожарной и спецтехники. Привлекались также сотрудники полиции и работники скорой помощи.

В квартире в результате пожара были повреждены стена, перегородка и вещи в ванной комнате.

Отмечается, что быстрой ликвидации пожара способствовала бдительность граждан, вовремя заметивших дым.

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