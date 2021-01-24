На Алтае спасатели нашли заблудившегося лыжника в садовом домике

Лыжник со спасателями Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

23 января в Первомайском районе между селом Голубцово и разъездом Голубцово заблудился лыжник. К счастью, мужчину быстро обнаружили, иначе ночь на морозе могла бы обернуться для него бедой.

Как рассказал начальник Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В. Зюкова Алексей Мельников, мужчина во время своего похода сломал одну лыжу и заблудился. Искать убежище пришлось пешком по глубокому снегу. Он находился на связи, но был совершенно дезориентирован и не понимал, где находится. На пути попался заброшенный садовый домик, где мужчина и укрылся.

Поисковая операция Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- Спасателям пришлось работать вечером, в темноте. Вскоре они нашли след по которому и продолжили поиски. К счастью, работы были организованы оперативно, заблудившегося быстро нашли. Медпомощь ему не понадобилась, хотя врачи "скорой" были оповещены, - сказал Алексей Мельников.

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