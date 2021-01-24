Госинспекция выявила нарушения при строительстве дома на ул. Крупской в Барнауле

Стройка в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Госинспекция нашла нарушения и отклонения от проекта при строительстве 17-этажного дома на ул. Крупской, 118, в Барнауле.

Как пишет Политсибру, многоэтажку, которую возводит компания «Авангард», проверяли в сентябре-октябре 2020 года.

- Было выявлено, в частности, отклонение от документации по устройству наружных стен, –сообщил глава инспекции Олег Веремеинко.

Застройщику выдали предписание устранить нарушения, и неделю назад компания отчиталась, что все сделано. Сейчас проверяется, действительно ли устранены все нарушения. Если их вновь найдут, то примут меры административного характера.

- Мы не допустим, чтобы дом строился не в соответствии с проектной документацией, прошедшей экспертизу, – заявил Олег Веремеинко.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором было показано, как возводится дом: кирпичная кладка - в один слой, стена держится только на веревке из капрона, в стенах появились щели.