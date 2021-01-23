В барнаульском детском саду разбирают новую площадку

По словам местной жительницы, многие покупали квартиры в этом районе именно из-за детского сада. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула пожаловалась на снос новой детской площадки, которую построили в детском саду. По ее словам, на Антона Петрова, 221д был построен детсад и оборудованы площадки, но после сдачи дома оказалось, что город не выкупил учреждение у застройщика.

– Вот так у нас строят и сдают детские сады в городе! Начался демонтаж площадки. Столько домов сдали, жителям продавали квартиры, рекламируя детский сад в этом районе, а в итоге? Как такое возможно?, – написала девушка в сообществе «Barnaul 22» Мария Драгунова.

В паблике сообщают, что в мэрии объяснили ситуацию тем, что это частная собственность и владелец «передумал».

Напомним, ранее стало известно, что в Барнауле до конца года не будут работать дежурные группы в детских садах, так как из-за пандемии нельзя «смешивать» детей в одну кучу.