Выяснилось, что упавший с моста в Барнауле рабочий был пьян

Сотрудник вышел за ограждения и упал. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле закончилось расследование смертельного несчастного случая, происшедшего с бетонщиком ООО «СоюзДорСтрой», который упал с моста. В краевой госинспекции труда сообщают, что работник был пьян. Он вышел за ограждения и сигнальные ленты на край моста, откуда упал с высоты более 30 метров.

– Комиссией во главе с государственным инспектором труда было установлено, что основной причиной несчастного случая на производстве является нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в том числе нахождение пострадавшего на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, – сообщили в ведомстве.

Пока рассматривается вопрос о привлечении в административной ответственности тех, кто отвечает за нарушение трудовых норм. Материалы расследования направили в следственные органы.