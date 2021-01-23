Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 января 2021 года составило 37509

Сегодня в крае насчитывается 380 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 193 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 282 пациента, умерло 14 человек, от ковида 11 человек.

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом превысило 37,5 тысяч человек, в том числе 2466 детей. Выздоровело больше 33,5 тысяч человек. Умер 1841 пациент, все взрослые. Из них непосредственно от коронавируса скончались 1106 человек, иные причины смерти установлены в 735 случаях.

По данным регионального оперштаба, сейчас на лечении в ковидных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом лежат 1 842 человека. Также там лечится 851 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Сегодня в крае насчитывается 380 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 115.

Остальные заболевшие лечатся дома. Из них 46 человек бессимптомно болеют коронавирусом, у 853 пациентов диагностирована вирусная пневмония, сходная с ковидом.