Дежурные группы в детских садах Барнаула не будут работать до конца года

С детьми может оставаться не только воспитатель. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле до конца года не будут работать дежурные группы в детских садах. Об этом сообщают «Вести Алтай» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Раньше родителей, которые из-за работы не могли забрать детей сразу после закрытия детсада, выручала дежурная группа. В нее собирали детей со всего сада, а следить за ними оставался один воспитатель. Однако теперь из-за пандемии «смешивать» детей в одну кучу нельзя. До конца этого года Роспотребнадзор запретил работу продленок.

В городском комитете по образованию пояснили, что теперь с каждым родителем будут индивидуально решать вопрос, кто до 19.00 сможет присматривать за ребенком. Причем необязательно эту роль должен выполнять воспитатель. Это может быть няня, музыкальный работник или психолог.

Чтобы забирать ребенка из детского сада после закрытия, родителям нужно предоставить заведующей справку о графике рабочего дня.