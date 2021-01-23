Пойманный с наркотиками барнаулец предложил полицейскому 14 тыс. руб. взятки

У мужчины уже была непогашенная судимость за наркотики. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 29-летний обвиняется в даче взятки сотруднику полиции. Об этом сообщают в пресс-службе краевого Следкома.

По версии следствия, в июне 2018 года обвиняемый приобрел наркотики. Его задержали в тот момент, когда он поднимал закладку. Мужчину пригласили в патрульную машину для составления протокола. Выяснилось, что у него имелась непогашенная судимость за аналогичное преступление. Чтобы избежать более строгой уголовной ответственности, обвиняемый передал полицейскому 14 тысяч рублей, надеясь, что это поможет решить проблему. Однако это только ухудшило ситуацию.

– Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки, то есть дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий), – сообщают в пресс-центре краевого СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.