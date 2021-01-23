В Алтайский край снова придут морозы

В понедельник дневная температура составит -28,-33 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край вновь придут морозы. Об этом предупреждают синоптики регионального Гидрометцентра.

23 января пока не ожидается сильного понижения температуры. Днем столбик термометра покажет от -14 до -19 градусов. Однако синоптики прогнозируют сильный ветер и метели. На большей части территории края ожидается снег, временами даже сильный, по югу местами возможны метели. На дорогах образуется сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В воскресенье, 24 января, температура опустится уже до -19,-24 градусов, по западу местами -28,-33, с похолоданием в течение дня. По востоку ожидается небольшой, местами умеренный снег, по югу местами слабые метели. На дорогах гололедица.

В понедельник, 25 января, похолодает уже серьезно. Дневная температура составит -28,-33 градусов. Преимущественно без осадков.