На Алтае увеличат пособие на погребение умерших пенсионеров

Выплаты в Алтайском крае. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае увеличат пособие на погребение умерших пенсионеров, которые уже не работали. С 1 февраля сумма выплаты составит 6424 руб. 98 коп. В районах с учетом коэффициента (15%) будут выплачивать по 7388, 72 рубля или 7709,97 рубля (20 %).

- В этом году размер индексации составит 4,9%. Именно на столько, согласно Росстату, выросли цены в 2020 году. Размер социальных выплат ежегодно повышается именно с февраля, потому как напрямую зависит от уровня прошлогодней инфляции, а Росстат, в свою очередь, окончательно подсчитывает ее в первой половине января, - сообщает региональное отделение ПФР.

Кроме того, будет проиндексирован набор социальных услуг до 1211,66 руб. в месяц. Сейчас перечень социальных услуг после индексации выглядит следующим образом:

- лекарства, медизделия и продукты лечебного питания для детей-инвалидов (933,25 руб. в месяц),

- путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб. в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент –134,04 руб. в месяц).