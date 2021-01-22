На Алтае женщина пыталась посадить любовника, обвинив в изнасиловании

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала полностью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Троицкого района пыталась посадить любовника, обвинив в изнасиловании. В прошлом июле она пришла в полицию, чтобы заявить на «насильника».

Началось разбирательство, в ходе которого выяснилось, что непосредственно коитус у них был, но добровольный. Позже она сама отказалась от предъявленных обвинений, но было уже поздно - теперь она стала объектом уголовного преследования.

По данным регионального СК, 25-летняя женщина была предупреждена об ответственности за заведомо ложный донос, но это ее не остановило, и она оговорила своего знакомого. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала полностью. Сейчас дело с утверждённым прокурором Троицкого района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.