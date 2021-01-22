Тушение пожара. Фото: материалы пресс-служб

В Барнауле эвакуировали 38 человек из девятиэтажного дома из-за пожара. Среди них было 17 детей. Возгорание произошло в пятницу, 22 января, в подвале здания. Там загорелся утеплитель на трубах. Началось задымление, в связи с этим люди были эвакуированы.

- В работе участвовали пять единиц техники, 13 человек личного состава. Около 20 минут потребовалось, чтобы ликвидировать возгорание площадью около 8 квадратных метров, - сообщает региональное управление МЧС.

По словам руководившего тушением пожара сотрудника Андрея Шевченко, дым за считанные секунды поднимается вверх, создавая угрозу здоровью и жизни жильцов. Тушение в подвальных помещениях сопряжено с большими трудностями и риском для жизни пожарных. Это связано с запутанной планировкой подвала, сильным задымлением и отсутствием видимости, захламленностью подвалов, наличия в них горючих материалов.