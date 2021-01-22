Глава администрации Октябрьского района покинул свой пост

Андрей Овсянников

Действующий глава администрации Октябрьского района Андрей Овсянников покинул свой пост. Его заявление об увольнении по собственному желанию подписал мэр Вячеслав Франк.

- Андрей Овсянников освобожден от занимаемой должности с 21 января, - сообщается на официальном сайте администрации Барнаула.

Ранее сообщалось, что Овсянников написал заявление, причиной мог стать интерес правоохранительных органов к работе администрации района. Мужчина занял пост главы района лишь в ноябре прошлого года. Фактически он занимал эту должность еще с 19 октября, когда его скандальный предшественник Вячеслав Новиков (его уволили в ноябре прошлого года) не исполнял полномочия в связи с больничным.

На новом месте Андрей Овсянников проработал лишь несколько месяцев. До этого мужчина возглавлял Троицкий район.