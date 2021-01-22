Скрин публикации на странице "Инцидент Бийск".

Бийчанин нашел на улице пачку денег с электронным ключом на парковке. Перехваченные резинкой деньги и ключ лежали у медцентра «Гармония» по улице Мерлина. Мужчина отдал находку на охрану.

Об этом мужчина рассказала на странице паблика «Инцидент Бийск».

- План такой - звоните туда, откуда пропуск, в службу контроля, сообщаете цифры указанные на пропуске, спрашиваете кому принадлежит, что нашли пропуск. Встречаетесь на проходной этого заведения и, в присутствии свидетелей, передаете то, что нашли, - советуют подписчики.

- На парковке есть камера наблюдения, того, кто уронил, надеюсь, найдут. Что от меня зависит, сделал, - ответил нашедший деньги Антон Дарехин.

В комментариях к новости мужчину все активно поддержали, мол, честный парень, сердце радуется. Стоит отметить, что если бы мужчина присвоил деньги, его могли бы обвинить в краже.