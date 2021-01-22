Обвиняемый Михаил Старцев Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Родственники убитого в драке на Старом базаре Павла Рохлова предъявили иск на 35 млн рублей его. В его смерти обвиняют 39-летнего спортсмена Михаила Старцева. Все произошло в ночь на 27 июля прошлого года.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Теперь его могут лишить свободы на срок до 15 лет.

Иск к Старцеву предъявили бывшая жена, дочь погибшего и мать потерпевшего.

- Никакие деньги не заменят мне сына. Убив моего ребенка, Старцев сразу же убил и нас. Я пережила второй инфаркт, муж мой потерял слух, и я вынуждена его выхаживать. Мы лишились помощи сына и сейчас просто доживаем жизнь. Это был чудо-мальчик. Он никогда никому ничего плохого не делал, был примером для всех. Соболезнования нам приходили даже из-за границы. У меня к Старцеву только один вопрос: "За что он убил моего сына? – цитирует слова матери погибшего мужчины «Толк».

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