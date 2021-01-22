«Один дома» стал лидером просмотра видеосервиса Wink

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

В новогодние каникулы сибирские пользователи видеосервиса Wink выбирали как проверенные праздничные хиты, так и громкие премьеры. Лидерами по числу просмотров стали первые две части рождественского фильма «Один дома» и нашумевший блокбастер 2020 года — «Довод» Кристофера Нолана.

В число самых покупаемых фильмов также вошла серия экранизаций романов про Гарри Поттера, рождественский мультфильм «Гринч» и зрелищное фэнтези «Аватар» Джеймса Кэмерона. Среди премьер прошлого года самыми популярными стали авантюрное кино «Джентльмены» Гая Ричи, киноадаптация одноименного мультфильма от Disney «Мулан» и фильм Роберта Земекиса «Ведьмы» по роману Роальда Даля.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

В январе Wink покажет документальный проект о России журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева, биографическую драму «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и скандинавский драматический триллер «Глубокое погружение», который понравится любителям историй о выживании в экстремальных условиях.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера.