Мужчина задержан по ст. 91 УПК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Серийного вора из Барнаула задержали за наркотики. Его обвиняют по ч.1 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Его задержали 12 января на улице Северный Власихинский проезд у дома 106. При себе у мужчины находилось наркотическое средство (разновидность "соли" с дикими побочками) объемом 0,19 грамма.

Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», впервые о серийном воре стало известно почти два года назад после кражи килограмма сырокопченой колбасы в «Ярче». Тогда он «поступил, как настоящий жулик - принял статус терпилы, а затем гордо объявил, что на него клевещут сотрудники магазина. Типа лучшая защита это нападение (вспомните ситуацию с собачником и участковым Будуквой). Джонни утверждал, что его оклеветали, угрожал судами и адвокатами, обещал всех наказать. И практически к успеху он пришёл, но только «нехорошие» сотрудники магазина ему помешали, слив видос с моментом совершения кражи».

О задержанном известно, что он ранее неоднократно судим, проживал с супругой (также нигде не работающей) и малолетним ребенком. Сейчас он находится в следственном изоляторе.