Снегоход охотника. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

На Алтае будут судить мужчину за убийство косули. Тушу животного обнаружили в четырех километрах от поселка Добровольский Суетского района, сообщает на официальном сайте регионального МВД.

Место отстрела сибирской косули в четырех километрах от поселка Добровольский Суетского района обнаружил обратился сотрудник охотнадзора. В 100 метрах были обнаружены также следы разделки туши.

Через некоторое время браконьер был найден. Им оказался 62-летний житель поселка Михайловка Благовещенского района. Недавно он приобрел себе новый снегоход и решил его обкатать, поэтому и отправился на охоту.

- Увидев косулю, он на снегоходе попытался преследовать животное, а затем выстрелил в него. Отстрел дикого животного сельчанин осуществил из зарегистрированного ружья, после чего, разделав тушу, забрал мясо косули домой. При этом мужчина не имел лицензии. В ходе осмотра правоохранители изъяли у подозреваемого охотничье ружье и мясо косули, - сообщает ведомство.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). По предварительным оценкам, ущерб может составить более 40 000 рублей.