Россети Сибирь установят 27 реклоузеров на ЛЭП в Алтайском крае

Предоставлено компанией Россети Сибирь

В этом году на линиях электропередачи 10 киловольт (кВ) в зоне обслуживания Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» установят 27 реклоузеров. Эти небольшие интеллектуальные устройства имеют большое значение как для самих энергетиков, так и для жителей региона.

Реклоузеры позволяют значительно расширить возможности оперативного управления высоковольтной линией электропередачи. Компактные устройства размещаются на опорах ЛЭП. При возникновении нарушений на линии с установленным реклоузером, защитный механизм отключит повреждённый участок. При этом основная линия останется под напряжением. Энергетики могут проводить ремонтные работы только на поврежденном участке сети, при этом основная линия находится под напряжением, а потребитель остаётся со светом. Без применения этого аппарата на период ремонта обесточивается вся ВЛ, а соответственно и все потребители, запитанные от неё.

Еще одна задача, которая решается с помощью этого современного оборудования – обеспечение резервирования сети. Так, коммутационный аппарат может «закольцевать» две линии электропередачи, подключенные к разным подстанциям. Если происходит отключение на одной из подстанций, реклоузер автоматически включается и переводит питание с одного источника на другой.

Например, установка реклоузеров на двух линиях 10 кВ в Тальменском районе позволила заметно снизить такой показатель, как перерыв в электроснабжении потребителей, запитанных от этих воздушных линий. Их протяженность: более 40 километров – одна и около 30 – вторая. На обеих линиях установили 5 реклоузеров. До их установки среднее время восстановления электроснабжения составляло около четырех часов. После установки питание потребителей возобновлялось в среднем не более чем через 10 минут, время на ликвидацию последствий технологических нарушений составило в среднем один час.

За последние 5 лет на объектах крупнейшей электросетевой компании региона уже появилось 86 таких интеллектуальных коммутационных аппаратов. В планах энергетиков до 2024 года установить еще 190 реклоузеров, а значит, в разы повысить надежность и качество электроснабжения региона.