Вакцинация от коронавируса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле заработал мобильный пункт вакцинации от ковида. Медицинский автомобиль, в котором можно привиться, стоит на площади Сахарова.

Обратиться к медикам может любой желающий, для этого достаточно иметь при себе паспорт и полис. Мобильный пункт вакцинирования будет работать до 29 января ежедневно с 10.00 до 16.00, - сообщает региональный Минздрав в социальных сетях.

- Как можно на площади вакцинировать. Если перед этим нужно обследовать на заболевание и на антитела тест делается трое суток. Что-то жутко становится, - задаются вопросом в комментариях к новости жители.

В Минздраве пояснили, что в мобильном пункте тестирование на антитела не предусмотрено, желающие поставить прививку должны позаботиться об этом заблаговременно.

В настоящее время в Алтайском крае ковид перенесли уже более 37 тыс. человек. Предполагается, для того, чтобы победить вирус, в популяции должны появиться прослойка людей с иммунитетом. По разным оценкам – это порядка 40 процентов от всего населения.