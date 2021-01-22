Погода в Алтайском крае на 22 января 2020 года

Непогода на Алтае. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае на 22 января 2020 года. Согласно прогнозу, в регионе на большей части территорий ожидается снег, временами сильный снег, по югу местами метели, усиление ветра до 9-14 м/с.

Кроме того, по сводке Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такая погода продержится до ночи 23 января.

- В предгорьях 22 января мокрый снег, гололёдные явления, - дублирует сообщение метеорологов официальный сайт правительства края.

Водителей просят быть осторожными на дороге, не превышать скоростной режим. Кроме того, отправляясь в дальнюю поездку, при себе необходимо иметь заряженный телефон с номерами экстренных служб, комплект теплой одежды, а также горячее питье на случай непредвиденных обстоятельств.