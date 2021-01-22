Заказник «Рубцовский» и памятник природы «Скала Сапсан» получат статус особо охраняемых

Их включат в список по плану до 2025 года. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Заказнику «Рубцовский» и памятнику природы «Скала Сапсан» хотят придать статус особо охраняемых. Включение в такой список может случиться по плану до 2025 года. Предполагается, это позволит бороться с браконьерством и сохранять природу.

Заказник площадью более 16 тыс. гектаров находится территориально в Егорьевском и Рубцовском районе. Сейчас здесь идет естественное восстановление степи, которую ранее использовали в сельском хозяйстве. На этой территории сохранились даже нетронутые исходные степные экосистемы, есть краснокнижные животные.

Скала Сапсан находится в Заринском районе. Предложения по приданию ей статуса особо охраняемой природной территории поступили от Алтайской краевой общественной организации «Экологический актив», - сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Новый статус территорий позволит провести полные научные исследования, разработать оптимальный режим охраны и согласовать планируемый перечень ограничений.