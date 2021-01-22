В Тягуне открыли железнодорожную станцию после ремонта

Отремонтированная станция.

В Тягуне открыли обновленную железнодорожную станции, на ее модернизацию потратили более 200 млн рублей.

Сейчас здесь каждый день останавливаются три пары пригородных электричек, а через день - пассажирский поезд «Москва - Абакан».

- В последнее время пассажиропоток к нам вырос раза в два. Особенно заметно по выходным: за день через вокзал проходит до 150 человек. Приезжают целые классы школьников вместе с учителями, много туристов с лыжами, сноубордами, - рассказал начальник станции Тягун Владимир Крылов.

По словам начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, на станции провели капитальный ремонт, привели в порядок территорию, дополнительно оборудовали площадку для стоянки автобусов и автомобилей, увеличили длину посадочной платформы до 10 вагонов.

- Поселок Тягун расположен в самом сердце Салаирской тайги. Он привлекает огромный интерес тех, кто любит красивую природу, активный образ жизни, профессионально занимается спортом, - сказал побывавший на открытии губернатор Виктор Томенко.