10 человек спасли при пожаре в Алтайском крае

В ликвидации пожара участвовали 9 человек, использовали две единицы техники Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В четверг, 21 января произошел пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Герцена в Славгороде. Спасатели вывели на свежий воздух 10 человек, пишет краевое управление МЧС.

На момент прибытия пожарных из квартиры на первом этаже шел густой дым. Вскоре в одной из комнат заметили горящие вещи и мебель. Площадь пожара составила около 7 квадратных метров. На месте происшествия с использованием средств защиты органов дыхания работало два звена газодымозащитной службы. Из дома спасли 10 человек, в том числе двух детей.

В ликвидации пожара участвовали 9 человек, использовали две единицы техники. Причину пожара установят специалисты. В результате происшествия пострадавших нет.

– Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям и гостям края о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании открытого огня и бытовых электроприборов, – резюмировали в ведомстве.

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