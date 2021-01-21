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Происшествия

В Алтайском крае иномарка насмерть сбила молодую женщину

Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии
Константин Санталов
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От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 20 января в селе Смоленское Алтайского края под колесами автомобиля погибла 26-летняя женщина, сообщает ГИБДД региона.

По предварительным данным, ДТП произошло около 8 часов утра в районе дома 49 по улице Заводской. 41-летний водитель Nissan Primera сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 26-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 18 января на улице Новосибирской в Барнауле произошло смертельное ДТП. Водитель Subaru насмерть сбил пожилую женщину. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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