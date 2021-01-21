Из-за коммунальной аварии в Барнауле затопило двор

На месте аварии Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле в четверг, 21 января, произошла коммунальная авария – повреждение водопровода диаметр 200 мм на улице Интернациональная,254. На месте работают специалисты, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вода вышла на поверхность между домом 254 по улице Интернациональная и детским садом 177 по переулку Прудскому, 31. Дорожная техника уже устраняет последствия, водоканал готовится к работам.

– На месте присутствуют представители администрации Центрального района. Работы по устранению аварии продолжаются, – добавили в мэрии.

На время проведения работ без холодной воды остаются дома по следующим адресам: Интернациональная 254, проезд Сельский 62 и 51, а также детский сад № 177 – переулок Прудской 31,

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