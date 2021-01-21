В Барнауле продолжается ремонт Старого моста

Старый мост в Барнауле Фото: УПРДОР «Алтай»

Специалисты заканчивают работы по монтажу балок пролетных строений на эстакадах Старого моста через Обь в Барнауле, пишет Упрдор «Алтай».

На эстакадах уже демонтировали старые балки пролетных строений, отремонтировали стойки опор и ригели, после чего приступили к установке новых балок. Всего необходимо заменить 180 таких элементов, вес каждого около 15 тонн. На эстакаде со стороны Барнаула эти работы уже закончили, со стороны Новоалтайска осталось установить 40 балок.

Продолжаются работы и на самом мосту. Вместо старых железобетонных плит смонтировали металлические, завершают установку перильного ограждения и готовятся к монтажу барьерного. Также выполняют устройство деформационных швов. Летом приступят к укладке асфальтобетонного покрытия и установке элементов обустройства. Кроме того, в этом году дорожники обновят покрытие на отрезке от Чуйского тракта до моста и построят здесь новые линии электроосвещения.

Ввод в эксплуатацию Старого моста запланирован на ноябрь 2021 года, сейчас ремонт идет по графику.

Ранее мы сообщали, что с 1 февраля 2021 года в столице Алтайского края начинается реконструкция моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утвержден проект многомиллиардного «Южного обхода Барнаула»

Сейчас изымают земли, чтобы можно было начать стройку (подробнее)