В минобре Алтайского края прокомментировали выявленные нарушения при онлайн-обучении

В школе.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Лишь в семи из 1134 образовательных организаций Алтайского края, где было организовано удаленное обучение в период пандемии, выявили нарушения. Об этом сообщила Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки региона.
Проверки организации дистанционного обучения по поручению Генеральной прокуратуры прошли во всех субъектах России. Все нарушения, которые выявили во время проверок, устранили, как и положено, в 10-дневный срок. При этом предписания не повлияли на организацию образовательного процесса в период пандемии в Алтайском крае.
– Вся информация направлена в управления прокуратуры в соответствии с территориальной принадлежностью, – резюмировали в минобре региона.
Отметим, что абсолютное большинство школ Алтайского края после новогодних каникул вернулись в привычный формат обучения – за парты
Напомним, ранее мы сообщали, какие образовательные форматы появились на Алтае в период пандемии.
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