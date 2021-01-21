Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 21 января 2021 года составило 1812

За сутки умерли 15 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 21 января скончались 1812 человек с коронавирусом, в том числе 1086 случаев от COVID-19, 726 – иные причины смерти.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли 15 человек с коронаврусом.11 из них скончались из-за COVID-19, еще четверо – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 37124, в том числе 2436 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 401 случаев – завозные, в том числе 168 – из-за рубежа; 21771 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 37124 заболевших: 10398 – у больных внебольничной пневмонией, 19519 – у заболевших ОРВИ, в 7207 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше, их уже 33124 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1 млн человек. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 7187 за минувшие сутки.

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