Барнаул признали лучшим торговым городом России в 2020 году

Вместе с Барнаулом звание «Лучший торговый город» также получили Екатеринбург и Зеленоградск Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаул стал победителем в номинации «Лучший торговый город» по итогам конкурса «Торговля России 2020». Диплом подписал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

Конкурсная комиссия анализировала целый комплекс критериев: темпы развития отрасли, наличие разноформатной торговли, бизнес-климат по отзывам общественных объединений предпринимателей, динамика роста торговых объектов и другие.

– Интерес к конкурсу высокий. Ежегодно поступает большое количество заявок от участников со всех регионов страны. Так, в 2020 году на конкурс было подано 870 заявок, из которых 552 прошли отбор, – отметили в мэрии краевой столицы.

Вместе с Барнаулом звание «Лучший торговый город» также получили Екатеринбург и Зеленоградск, расположенный в Калининградской области.

Напомним, ранее мы сообщали, что Барнаул занял третье места с конца (73 из 75) списка в рейтинге качества жизни в городах России с населением более 250 тыс. человек в 2020 году. Оценка качества жизни по российским городам основана на мнении горожан о различных сторонах их жизни.

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