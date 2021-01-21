Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 января 2021 года составило 37124

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 января 2021 года выросло на 195 человек и составило 37124 случаев инфицирования. Среди зараженных 2436 детей, пишет оперативный штаб региона.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 1943 человек. Кроме того, 876 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 389, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 115. Минздрав края развернул 3615 коек, к кислороду подключены 2235, с ИВЛ – 333.

– 53 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.783 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, –добавили в оперштабе.

Число выздоровевших также растет. За минувшие сутки оно увеличилось на 153 человека. Всего вылечившихся уже 33124.

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