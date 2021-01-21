На Алтае пьяный мужчина убил возлюбленную из ревности

Мужчину задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

51-летнего жителя Рубцовского района обвиняют в убийстве сожительницы. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, все произошло вечером в одном из сел Рубцовского района. Из-за ревности пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей. Вскоре он взял нож и ударил в шею гражданской супруге. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос о его заключении под под стражу. Следователи занимаются дальнейшим сбором и закреплением доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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