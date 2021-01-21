Алтайские власти не будут продавать автовокзал в Бийске

Бийский автовокзал Фото: газеты «Бийский рабочий»

Бийский автовокзал исключили из перечня объектов, которые подлежат полной приватизации в 2020-2021 году, сообщает “Бийский рабочий”.

Информацию о том, что власти Алтайского края отменили решение о продаже автовокзала в Бийске, подтвердили в пресс-службе минтранса региона. По данным издания, исключить вокзал из списка продаваемого имущества из-за его социальной значимости потребовал лично глава региона Виктор Томенко. Приватизацию вокзала не просто перенесли на более поздние сроки, а отменили вовсе.

В бизнес-сообществе неоднозначно восприняли это решение и пытались подать подать апелляцию, ссылаясь на то, что список объектов на продажу уже был сформирован и утвержден. Кроме того, на самом предприятии уже успели начать проводить оценку имущества.

Напомним, сейчас единственным держателем акций «Бийского автовокзала» является правительство региона. Общая стоимость активов предприятия - около 57 млн руб. Предприятие вот уже как 13 лет является безубыточным.

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