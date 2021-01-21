До +3 градусов потеплеет в Алтайском крае

В некоторых районах возможны метели Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 21 января, по югу Алтайского края возможно потепление до +3 градусов. В некоторых районах прогнозируют снег и метели. Об этом сообщает алтайский ЦГМС.

Днем в регионе столбик термометра покажет -5...-10 градусов, по югу местами -2...+3 градуса. В отдельных районах небольшой, по востоку и югу местами умеренный снег, метели, по югу местами мокрый снег, возможны гололедные явления. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле будет -6...-8 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.

Ранее мы сообщали, что потепление в Алтайском крае будет краткосрочным. Уже в пятницу, 22 января с затоком холода температура воздуха будет понижаться в течение дня.

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