Мошенники выманили у жительницы Барнаула 605 тыс. рублей

Женщина взяла кредит и перевела деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула поверила позвонившим мошенникам и потеряла крупную сумму, пишет краевое управление МВД.

Женщине позвонила незнакомка, которая представившись сотрудницей банка. Она рассказала, что на имя горожанки оформлен кредит. Чтобы погасить его, жительнице Барнаула предложили взять кредит в банке, который затем, якобы должны были вернуть и перевести деньги на счет. Женщина согласилась и сделала все, что от нее просили.

Спустя время деньги так и не пришли. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Всего она потеряла 605 тыс. рублей.

– Полицейские напоминают: не стоит доверять сомнительным лицам. Мошенники могут представляться кем угодно, но цель у них одна - похитить путем обмана ваши деньги. В случае звонка из банка лучше прекратить разговор и самостоятельно перезвонить на «горячую линию» финансового учреждения, – сообщает краевое управление МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницу Барнаула обманули на 70 тысяч рублей при покупке квартиры

Женщина нашла объявление о продаже жилья в интернете (подробнее)