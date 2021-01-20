В Барнауле продают караоке-клуб за 14,6 млн рублей

Объявление появилось на сайте Авито Фото: скриншот сайта

В Барнауле выставили на продажу караоке-клуб на улице Шумакова. Как пишет агент, который занимается поиском покупателей, заведение находится в удобной транспортной доступности и круглосуточно охраняется.

Объявление появилось на сайте Авито. Продающийся караоке-клуб под названием «Джем» расположен по адресу ул. Шумакова,59. Здание клуба отапливается. Есть удобный грузовой пандус. Территория оборудована системой видеонаблюдения в зонах разгрузки и внутри здания. Вместе с самим помещением владельцы готовы отдать и часть оборудования.

- Проведена телефонная линия и высокоскоростной интернет. Здание оборудовано туалетными комнатами, осуществлено горячее и холодное водоснабжение, - добавил автор объявления.

За действующее заведение хозяин просит 14,6 млн рублей. По этой же цене, кстати, в городе можно купить элитную квартиру.

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