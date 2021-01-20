Корова напала на бабушку и внучку в Алтайском крае

Малолетняя девочка получила ссадины и гематомы в области головы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тогульском районе Алтайского края корова напала на женщину и её внучку. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, малолетняя девочка получила ссадины и гематомы в области головы. По данным "Толка", инцидент произошел летом прошлого года.

Бабушка и её внучка гуляли на улице, ребенок сидел в прогулочной коляске. В один момент корова, которая паслась на улице без контроля, напала на них.

- В результате нападения женщинам и ребенку были причинены телесные повреждения. Девочка получила ссадины и гематомы в теменной и височной области головы, также корова повредила детскую коляску, - рассказали в ведомстве.

В итоге, прокурор предъявил владельцу иск. По итогам рассмотрения суда он должен заплатить за моральный вред, причиненный девочке. Сумма взыскания составила 10 тысяч рублей. Решение судьи вступило в законную силу.

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