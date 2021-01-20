На Алтае за сутки подтвердили еще 193 случая заражения ковидом и 14 смертей

Еще 14 пациентов с ковидом скончались Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали еще 193 случая заражения коронавирусом. Также, как сообщили в краевом оперштабе, еще 14 пациентов с ковидом скончались.

Общее число зараженных достигло 36929 человек, почти 33 тысячи пациентов уже выздоровели. Скончались за весь период пандемии в крае 1797 человек: 1075 – из-за ковида, 722 – по иным причинам.

В ковидных госпиталях лечатся 1927 человек с коронавирусом и 919 пациентов с вирусной пневмонией, а также один человек лежит в больнице по другим обстоятельствам. В тяжелом состоянии находятся 387 человек, 113 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На дому медики наблюдают за состоянием 51 бессимптомного вирусоносителя и 797 пациентов с пневмонией.

Тестированием охвачено более одного миллиона человек. За сутки специалисты провели еще 5349 исследований.

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