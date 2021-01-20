В 2021 году могут начать строительство нового терминала в барнаульском аэропорту

Стоимость нового терминала оценили в 2,9-3 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в этом году могут начать строить новый терминал аэропорта. Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», холдинг «Новапорт» уже договорился с правительством Алтайского края о проектировании.

- Для нас аэропорт Барнаул очень важен. Безусловно, нужно инвестировать в новый терминальный комплекс, деньги достаточно большие, но мы можем сделать это только тогда, когда имеем контрольный пакет, - рассказал замгендиректора компании Евгений Янкилевич.

Он добавил, что 2021 год может стать «переломным в этом вопросе», и компания инвестирует средства в строительство. Сейчас уже «Новапорт» договорился с администрацией края насчет проектирования, «чтобы к моменту решения всех юридических вопросов уже была документация».

Напомним, первый этап реконструкции аэропорта Барнаула предполагал строительство нового аэровокзала внутренних линий. Стоимость оценили в 2,9-3 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Контрольный пакет акций аэропорта Барнаула могут передать компании "Новапорт"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Красноярском экономическом форуме заявил, что власти региона рассмотрят возможность передачи контрольного пакета акций барнаульского аэропорта компании "Новапорт (подробнее)