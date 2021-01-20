Жители Алтайского края выписали на почте свыше 261 тысячи экземпляров газет и журналов на первое полугодие 2021 года

В первом полугодии 2021 года Алтайские почтовики доставят своим подписчикам более 261 тысячи экземпляров газет и журналов различной тематики. Газеты составляют 96 % от всего подписного тиража, оставшиеся 4 % - журналы.

Лидером по количеству оформленных подписок в Алтайском крае стал Рубцовский почтамт. В почтовых отделениях г. Рубцовска и Рубцовского района было оформлено рекордное количество подписок - свыше 29 тыс. экземпляров. В числе активных подписчиков также оказались и клиенты Поспелихинского, Каменского, Бийского, Первомайского и Славгородского почтамтов. Жители данных районов в общей сложности оформили на почте более 46 тысяч экземпляров подписных изданий.

«Несмотря на то, что 2021 год уже начался, мы напоминаем нашим клиентам о возможности оформить подписку на 1 полугодие текущего года. Выписать любимое издание себе или своим близким можно несколькими способами. Клиенты могут обратиться в почтовое отделение самостоятельно, позвонить почтальону, и он придет к подписчику с бланком заказа домой. Также оформить подписку можно на официальном сайте Почты России в разделе https://podpiska.pochta.ru/, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь любое цифровое устройство: компьютер, ноутбук, планшет или мобильный телефон», - отметила заместитель директора по почтовому бизнесу Ольга Гукун.

Востребованность сервиса онлайн подписки стабильно растет. На первое полугодие 2021 года через цифровые каналы жители Алтайского края оформили 2340 заказов, что 203 % больше, чем в прошлом полугодии.

Самыми популярными изданиями у жителей Алтайского края являются: «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Алтайская правда», «1000 Советов», «Здоровый образ жизни».

Напомним, что в регионе продолжает действовать благотворительная акция Почты России «Дерево добра». Любой желающий может оформить подарочную подписку в адрес воспитанников детских школ-интернатов и детских домов, подопечных домов престарелых и ветеранов, а также сельских библиотек.