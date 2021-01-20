В здании крупного алтайского производителя сельхозтехники заметили силовиков

По версии СМИ, на предприятии прошли обыски Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце прошлой недели в Алтайском научно-исследовательском институте технологии машиностроения (ОАО «АНИТИМ») работали силовики. По данным источников «Банкфакса», на предприятии изъяли документы.

Журналисты не смогли выяснить в пресс-службах правоохранительных и силовых структур причину обысков. Но различные источники сообщили о том, что изъятые документы могут быть связаны с налоговыми начислениями.

- В пользу этой версии свидетельствует в том числе и информация о том, что 14 января в Арбитражный суд Алтайского края поступило два иска от ОАО «АНИТИМ» к ИФНС по Октябрьскому району Барнаула. Они касаются признания ненормативных правовых актов недействительными, - пишет издание.

Представитель предприятия в разговоре с корреспондентом отметил, что силовики могли нагрянуть и по другой причине. При этом, к эпизоду предприятие имеет только косвенное отношение. Речь может идти о расследовании уголовного дела в отношении группы лиц, которые занимаются незаконной банковской деятельностью. Так, институт однажды переводил деньги на счет одной из таких компаний, к которой приковано внимание правоохранительных органов. Уточним, что, по словам представителя, данные переводы не связаны с преступлением и были абсолютно легальными.

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